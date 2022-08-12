«Сибирь» уверенно обыграла в товарищеском матче «Торпедо»
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Новосибирская «Сибирь» одержала победу над нижегородским «Торпедо» в рамках товарищеского матча со счётом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0). Встреча прошла в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный».
В составе победителей голы забили нападающие Никита Шашков (дубль) и Вячеслав Основин, а также защитник Михал Чайковски. Единственную шайбу «Торпедо» забросил форвард Денис Почивалов.
Напомним, новый регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между московским ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». «Сибирь» первую встречу в регулярке проведёт 2 сентября в гостях с ХК «Сочи». «Торпедо» начинает сезон дома, 3 сентября подопечные Игоря Ларионова примут «Металлург».
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
12 августа 2022, пятница. 13:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
1 : 4
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Шашков (Яковлев, Коротков) – 02:07 (5x5) 0:2 Чайковски (Пьянов) – 06:45 (5x4) 1:2 Почивалов (Сато) – 35:20 (4x5) 1:3 Основин (Бек, Бутузов) – 49:06 (5x3) 1:4 Шашков (Аланов) – 57:26 (en)
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