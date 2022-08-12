«Сибирь» уверенно обыграла в товарищеском матче «Торпедо»

Новосибирская «Сибирь» одержала победу над нижегородским «Торпедо» в рамках товарищеского матча со счётом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0). Встреча прошла в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный».



В составе победителей голы забили нападающие Никита Шашков (дубль) и Вячеслав Основин, а также защитник Михал Чайковски. Единственную шайбу «Торпедо» забросил форвард Денис Почивалов.



Напомним, новый регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между московским ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». «Сибирь» первую встречу в регулярке проведёт 2 сентября в гостях с ХК «Сочи». «Торпедо» начинает сезон дома, 3 сентября подопечные Игоря Ларионова примут «Металлург».