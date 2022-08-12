Гусманов — о Назарове: драки помогают оказать психологическое давление на соперников

Бывший хоккеист и тренер «Трактора» Равиль Гусманов поделился мнением о главном тренере «Сочи» Андрее Назарове. Кроме того, специалист высказался о силовой манере игры команды. Специалист, ещё будучи хоккеистом, выступал за «Трактор», которым руководил Назаров.

«Совместная работа с Андреем Назаровым? У нас тогда в «Тракторе» был хороший сплав ветеранов и молодых игроков. Я с большим удовольствием шёл на тренировки. У Андрея Назарова всегда получалось создать рабочую, интересную атмосферу в коллективе. Было соединение жёсткости и доходчивости. Можно отметить хорошее моральное сплочение в его командах, благодаря чему они идут к поставленной цели.



Как мне игра ХК «Сочи» под руководством Назарова? Неуступчивая, настырная команда. Понятно, что бюджет ограничен, но у Андрея Назарова как раз получается работать с такими клубами. Он в первую очередь хороший мотиватор и ставит силовой хоккей, и это тоже составная часть победы.



Драки команд Назарова, в том числе со стартового вбрасывания? Силовое давление на соперника — тоже часть хоккея. И Андрей Викторович знает, как и когда это можно использовать. На самом деле это тонкая и сложная работа. Цель ведь не просто подраться для зрителей. Силовая игра помогает защитить своих лидеров или, наоборот, оказать давление на ведущих игроков соперника — как физически, так и психологически. Это сложный элемент игры, который помогает в достижении главной цели — победы в матче», — приводит слова Гусманова The Bookmaker Ratings.

Отметим, что в ходе домашнего турнира «Сочи» не раз отметился драками со своими соперниками. Кроме того, стычки происходили и во время двусторонних матчей команды.