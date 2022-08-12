«Автомобилист» обыграл «Металлург». «Трактор» стал победителем мемориала Ромазана

«Автомобилист» одержал победу в заключительном матче предсезонного турнира «Мемориал Ромазана» с «Металлургом». Встреча, прошедшая на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске, завершилась в овертайме победой гостей со счётом 5:4.
На второй минуте Анатолий Никонцев с передачи Филиппа Майе вывел хозяев вперёд. На шестой минуте Патрис Кормье в большинстве сравнял счёт. На 15-й минуте Сергей Широков вывел «Автомобилист» вперёд. На старте второго периода Олег Ли увеличил преимущество екатеринбургской команды. На 24-й минуте Семён Кошелев с передачи Никиты Зимина отыграл один гол. В середине третьего периода Денис Зернов сравнял счёт. На 58-й минуте Патрис Кормье оформил дубль. «Металлургу» потребовалось лишь 18 секунд, чтобы сравнять счёт — 4:4. Гол забил Николай Голдобин. Победу в овертайме гостям принёс Анатолий Голышев.
Таким образом, победителем турнира стал «Трактор», набравший пять очков в трёх матчах. Второе место с четырьмя баллами занял «Автомобилист». Третий — «Металлург» с тремя очками. Последнее место занял «Амур».
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