Зарипов — о бригаде большинства «Ак Барса»: сами ждём, когда наступит смерть для соперника

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов поделился мнением о комплектовании команды и о звёздном звене большинства казанцев.
«Бригада большинства Шипачёв — Галиев — Кагарлицкий — Радулов — Войнов — это бригада смерти? Да, мы стоим на скамейке, когда они выходят на большинство, и ждём, когда эта смерть для соперника наступит. Пока они ищут эту нить, но я думаю, что такие мастера, как эти ребята, долго не будут тянуть. Я потому и подписал контракт на год, чтобы полюбоваться красивым хоккеем», — сказал Зарипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Гудковым.
Напомним, сегодня, 12 августа, в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоялся товарищеский матч между «Витязем» и «Ак Барсом». Встреча завершилась победой казанской команды со счётом 3:1.
- 12 августа 2022
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