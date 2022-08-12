Гюнцель — о Малкине и Летанге: это две суперзвезды. Мы так счастливы, что они остались

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель поделился мнением о том, что старожилы команды, защитник Крис Летанг и нападающий Евгений Малкин, остались в клубе.
«Мы так счастливы. Это два суперзвёздных игрока, которые так много значат для города Питтсбург и организации. Не может быть лучшей ситуации, чем та, когда они оба остались, дабы помочь нашей команде.
У нас были хорошие времена вместе в прошлом. Мы все хотим побеждать. Последние пару лет у нас не получалось, но я чувствую, что у нас хорошая команда и мы можем добиться успеха в этом году», — приводит слова Гюнцеля официальный сайт НХЛ.
Напомним, в прошлом сезоне «Пингвинз» заняли третье место в столичном дивизионе, но вылетели в первом раунде в семи встречах от «Нью-Йорк Рейнджерс». Этот вылет стал для команды четвёртым подряд в первом раунде или квалификационном раунде плей-офф. «Пингвинз» в последний раз выигрывали серию в плей-офф в 2018 году.
- 12 августа 2022
-
22:53
-
22:32
-
22:12
-
21:58
-
21:50
-
21:22
-
20:59
-
20:40
-
20:17
-
19:44
-
19:23
-
19:14
-
19:01
-
18:44
-
18:00
-
17:35
-
17:08
-
16:31
-
16:00
-
15:48
-
15:24
-
15:05
-
14:39
-
14:21
-
13:45
-
13:26
-
13:22
-
12:21
-
11:32
-
11:26
-
10:51
-
10:04
-
09:28
-
09:00
-
08:39