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Гюнцель — о Малкине и Летанге: это две суперзвезды. Мы так счастливы, что они остались

Гюнцель — о Малкине и Летанге: это две суперзвезды. Мы так счастливы, что они остались
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель поделился мнением о том, что старожилы команды, защитник Крис Летанг и нападающий Евгений Малкин, остались в клубе.

«Мы так счастливы. Это два суперзвёздных игрока, которые так много значат для города Питтсбург и организации. Не может быть лучшей ситуации, чем та, когда они оба остались, дабы помочь нашей команде.

У нас были хорошие времена вместе в прошлом. Мы все хотим побеждать. Последние пару лет у нас не получалось, но я чувствую, что у нас хорошая команда и мы можем добиться успеха в этом году», — приводит слова Гюнцеля официальный сайт НХЛ.

Напомним, в прошлом сезоне «Пингвинз» заняли третье место в столичном дивизионе, но вылетели в первом раунде в семи встречах от «Нью-Йорк Рейнджерс». Этот вылет стал для команды четвёртым подряд в первом раунде или квалификационном раунде плей-офф. «Пингвинз» в последний раз выигрывали серию в плей-офф в 2018 году.

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