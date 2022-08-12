Гюнцель — о Малкине и Летанге: это две суперзвезды. Мы так счастливы, что они остались

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель поделился мнением о том, что старожилы команды, защитник Крис Летанг и нападающий Евгений Малкин, остались в клубе.



«Мы так счастливы. Это два суперзвёздных игрока, которые так много значат для города Питтсбург и организации. Не может быть лучшей ситуации, чем та, когда они оба остались, дабы помочь нашей команде.



У нас были хорошие времена вместе в прошлом. Мы все хотим побеждать. Последние пару лет у нас не получалось, но я чувствую, что у нас хорошая команда и мы можем добиться успеха в этом году», — приводит слова Гюнцеля официальный сайт НХЛ.



Напомним, в прошлом сезоне «Пингвинз» заняли третье место в столичном дивизионе, но вылетели в первом раунде в семи встречах от «Нью-Йорк Рейнджерс». Этот вылет стал для команды четвёртым подряд в первом раунде или квалификационном раунде плей-офф. «Пингвинз» в последний раз выигрывали серию в плей-офф в 2018 году.