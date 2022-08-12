Журналист сайта НХЛ рассказал о ситуации Тарасенко с возможным обменом из «Сент-Луиса»

Журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен ответил на вопрос, ведёт ли «Сент-Луис Блюз» переговоры об обмене российского нападающего Владимира Тарасенко.

«По теме Тарасенко и «Сент-Луиса» было тихо, но я думаю, что это намеренно. У меня нет никаких оснований полагать, что запрос на обмен, который он подал перед прошлым сезоном, был аннулирован, но это не значит, что «Сент-Луис» хочет или должен его обменять. Тарасенко не обменяли в прошлом сезоне, и он был хорош, набрав 82 очка (34 гола, 48 передач) в 75 матчах, что помогло «блюзменам» выйти в плей-офф Кубка Стэнли.

Я не думаю, что стоимость Тарасенко на рынке обмена достаточно высока, чтобы «Сент-Луис» мог обменять его сейчас или перед началом сезона. Им пришлось бы найти нападающего для первой шестёрки, чтобы заменить его, тем более что они потеряли Дэвида Перрона в качестве свободного агента, который подписал двухлетний контракт на $ 9,5 млн (среднегодовая стоимость $ 4,75 млн) с «Детройтом». Но Тарасенко 30 лет, и у него идёт последний год восьмилетнего контракта на $ 60 млн (кэпхит — $ 7,5 млн). Зачем команде отдавать «Сент-Луису» одного из шести лучших нападающих в обмен на Тарасенко, когда ему уже 30 и нет никаких гарантий, что он останется у них дольше, чем на сезон? Давайте не будем забывать историю с его травмами плеча. Возможно, всё было бы по-другому, если бы Тарасенко согласился продлить контракт после того, как его обменяют, но он делал бы это вслепую. Он никогда не играл за другую команду в НХЛ, поэтому я не думаю, что он «обручится» с новым клубом, даже не сыграв за него. Его также может заинтересовать возможность стать неограниченно свободным агентом следующим летом.

Я чувствую, что Тарасенко останется с «Сент-Луисом» в этом сезоне и они попытаются отправиться в ещё одну волшебную поездку с ним и центральным нападающим Райаном О'Райлли, которому 31 год и который находится в одном году от выхода на рынок неограниченно свободных агентов. Также возможно, что они могут убедить одного или обоих продлить контракт до или во время сезона», — приводит слова Розена официальный сайт НХЛ.