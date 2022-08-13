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Пашнин рассказал, как игроки СКА восприняли капитанство 20-летнего Хуснутдинова

Пашнин рассказал, как игроки СКА восприняли капитанство 20-летнего Хуснутдинова
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Защитник санкт-петебургского СКА Михаил Пашнин прокомментировал, как хоккеисты команды восприняли капитанство 20-летнего форварда Марата Хуснутдинова.

«Большинство ребят знакомые, хотя есть и молодые ребята, которых почти не знал. Но видно, что ребята хорошие, коллектив держится вместе.

Кстати, не чувствую себя ветераном. Понятно, что я поопытнее, но по возрасту ветераном не чувствую. С молодыми спокойно можно пообщаться на разные темы, разницу в возрасте не ощущаю.

Как в команде восприняли капитанство Хуснутдинова? Парень молодец, он и на льду показывает себя лидером, и в раздевалке может что-то сказать. Нам сказали, чтобы ребята постарше его поддерживали. Мы без проблем, почему нет? Отсутствие нашивки ничего не значит. Если сам из себя что-то представляешь, никакая буква тебе не нужна», — сказал Пашнин в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Полное интервью с Михаилом Пашниным читайте на «Чемпионате»:

«Ротенберг — фанат хоккея и многое сделал для него». Интервью с новичком СКА Пашниным «Ротенберг — фанат хоккея и многое сделал для него». Интервью с новичком СКА Пашниным
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