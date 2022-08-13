Зубов: «Ак Барсу» всё же нужен легионер во вратарскую линию. Билялов не вытянет весь сезон

Экс-тренер «Ак Барса» Павел Зубов прокомментировал ситуацию, что в клубе нет ни одного легионера, а также поделился мнением о вратарской позиции.



«Судя по всему, такова позиция клуба – ставка на россиян, в том числе на своих воспитанников. Но мне кажется, что во вратарскую линию легионер всё же нужен, потому что Билялов весь сезон не вытянет, тем более при 68 матчах в регулярном чемпионате, а Мифтахов пока для меня лично – это кот в мешке. Голкиперы – это вообще ключевая позиция, ведь можно доминировать всю игру, но пропустить гол с первого же броска.



Возможно, дело в потолке зарплат. Возможно, в том, что клуб просто не хочет рисковать. В предыдущих сезонах перед нами стояла задача добиться наличия в составе 70% своих воспитанников, поднять их, довести до уровня КХЛ, а теперь вектор развития кардинально перевернулся – сделана ставка на состоявшихся звёзд.



Не буду скрывать, очень удивился, когда клубу удалось заполучить Шипачёва и Войнова за 1000 рублей, а потом ещё и подписать Радулова. Почему произошёл такой перелом? Мне кажется, потому что руководству надоело ждать Кубок Гагарина, оно соскучилось по главному трофею лиги и решило сделать ставку здесь и сейчас — на предстоящий сезон.



Отсюда и такая мощная селекция, тем более на трансферном рынке сложилась удачная ситуация, когда за 1000 рублей отдавали звёздных игроков, способных решить основную проблему команды – игру в большинстве. В наше время таких подарков судьбы не было», — цитирует Зубова BetON.