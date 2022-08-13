Бочаров — об 1:0 с «Динамо»: первая полноценная победа. Готовимся к сезону, всё по плану

Голкипер «Локомотива» Иван Бочаров поделился мнением о победе над московским «Динамо» (1:0, бул.) в рамках турнира в Уфе.



«Не только первая уфимская победа, а вообще первая полноценная победа. По три периода, полный матч. К сожалению, не удалось в основное выиграть. Но думаю, победы в основное впереди. Играл против «Динамо»? У меня сейчас все мысли связаны с «Локомотивом», и я перешёл сюда, чтобы помогать ребятам и добиваться самых высоких целей.



Всё отлично. Тренерский штаб знакомый. Многих ребят по команде я знал, потому что кто-то моего года рождения, многих вызывали в сборную разных возрастов. Так что достаточно легко было адаптироваться, все поддерживают и помогают, поэтому отличная атмосфера в команде.



Отличия модели игры «Локомотива» от «Динамо» в обороне? Тяжело какие-то выводы сделать. Сыграли три официальных матча. Думаю, после сезона буду готов ответить на это.



Итоги турнира? Всё отлично, организация на высшем уровне. Хотелось бы болельщиков побольше, но понятно, что многие приходят поддерживать «Салават» на его матчи. Мы плавно готовимся к сезону, всё идёт по плану. Конечно, хочется выигрывать в каждом матче, но как есть — двигаемся дальше», — передаёт слова Бочарова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.