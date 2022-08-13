Цулыгин оценил победу «Салавата Юлаева» на Кубке Республики Башкортостан

Защитник «Салавата Юлаева» Ярослав Цулыгин поделился впечатлениями от выступления своей команды на предсезонном турнире в Уфе. «Салават» одержал три победы и выиграл Кубок Республики Башкортостан.



«Хочется сказать огромное спасибо нашим болельщикам. Они нас во всех матчах поддерживали, гнали вперёд, отсюда и результат.



Считаю, всё получилось неплохо. Это мой первый турнир на взрослом уровне. Думаю, что справился. Было ли волнение перед турниром? Небольшое волнение было, но, считаю, я хорошо справлялся. Неуверенность довольно быстро ушла, дальше было проще», — цитирует Цулыгина пресс-служба «Салавата Юлаева».

Помимо «Салавата Юлаева», в турнире приняли участие «Северсталь», московское «Динамо» и «Локомотив».