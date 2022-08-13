Коновалов оценил игру «Динамо» в матче с «Локомотивом» на Кубке Башкортостана

Голкипер «Динамо» Илья Коновалов прокомментировал игру своей команды в заключительном матче Кубка Республики Башкортостан с «Локомотивом». Железнодорожники одержали победу со счётом 1:0, обыграв соперника по буллитам.
«Хороший матч, хорошее движение. На турнире была положительная динамика. Готовимся к чемпионату. Какие были ощущения в матче с бывшей командой? Ну, необычно было, да. Но мы профессионалы.
Низкая результативность? А почему нет, если команды хорошо в обороне играют?» — сказал Коновалов в интервью пресс-службе «Динамо».
Единственный точный бросок нанёс нападающий ярославцев Александр Полунин. Основное время и овертайм завершились без голов.
Ранее «Динамо» уступило в первой встрече «Салавату Юлаеву» (1:2) и обыграло череповецкую «Северсталь» (5:4). «Локомотив» уступил подопечным Андрея Разина со счётом 2:3 в стартовой игре турнира, а затем проиграл и уфимцам (1:2).
- 13 августа 2022
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