Хмелевски оценил игру «Салавата Юлаева» на предсезонном турнире в Уфе

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски поделился мнением о выступлении команды на турнире Кубок Республики Башкортостан. В заключительном матче турнира уфимцы обыграли «Северсталь» со счётом 5:2 и стали победителями турнира.
«Думаю, всё нормально. Игра шла всё лучше и лучше. Рад, что ребята приняли меня хорошо и мы выиграли. Всех с победой!
Я рад, что мы выиграли. Моменты у меня были, но не забил. Буду бросать, работать — и зайдёт шайба. Перед сегодняшним матчем я тренировался всего один раз. Нужно привыкнуть к большой площадке, и всё будет нормально.
Сколько времени потребуется, чтобы набрать оптимальные кондиции? Думаю, ещё неделя — и нормально всё будет. Пока я сыграл только один матч, а обычно это занимает пару игр», — приводит слова новичка команды пресс-служба «Салавата».
- 13 августа 2022
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