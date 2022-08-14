Форвард молодёжной сборной Финляндии: уверен, что в матче с Канадой трибуны будут полные

Форвард молодёжной сборной Финляндии Аату Рятю высказался о низкой посещаемости матчей молодёжного чемпионата мира, который проходит в Канаде. Рятю выразил надежду, что встречу Финляндии и Канады посетят многие болельщики.
Ранее матч сборных Финляндии и Чехии (4:3 Б) посетили лишь 530 человек при вместимости арены «Роджерс Плэйс» в 18 500 зрителей.
«Конечно, хотелось бы видеть больше болельщиков на матчах. Но я уверен, что на игре с Канадой в понедельник трибуны будут полными. Впрочем, это не имеет значения.
Мне нравится, что здесь сиденья чёрные. В Финляндии они обычно бывают жёлтыми», — цитирует Рятю Sportsnet.
Сборная России не принимает участие в турнире из-за отстранения. Изначально МЧМ-2022 проходил зимой, но его приостановили из-за вспышки коронавируса.
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