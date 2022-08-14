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Главный тренер «Куньлуня» высказался о селекционной работе китайского клуба

Главный тренер «Куньлуня» высказался о селекционной работе китайского клуба
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Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Грег Айрленд прокомментировал работу клуба над селекцией. Как признался специалист, в клубе продолжают вести работу над комплектованием состава.

«Комплектование ещё далеко не закончено. Кто-то приедет завтра, кто-то через два дня, кто-то через две недели. У нас ещё будет много хоккеистов, как новичков, так и тех, кто уже играл за «Ред Стар». С «Витязем» сыграло несколько игроков из «Атлантов», некоторые из которых очень хорошо проявили себя в выставочном матче в Балашихе. Но даже те ребята, что сейчас в моём распоряжении меня полностью устраивают, это настоящие профессионалы и хорошие игроки. При этом отмечу, что увеличение ростера пойдёт только на пользу, так как это всегда приводит к повышению конкуренции за время на льду, что благополучно скажется на развитии команды», — сказал Айрленд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Гудкову.

Полное интервью с Грегом Айрлендом читайте на «Чемпионате»:

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