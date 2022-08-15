Рапп: Малкин — один из величайших игроков всех времён

Бывший игрок «Питтсбург Пингвинз», а ныне аналитик NHL Network Майк Рапп поделился мнением о включении российского нападающего Евгения Малкина в топ-20 лучших центральных форвардов в НХЛ.
«Джино – один из величайших игроков всех времён. Думаю, в этом сезоне он будет особенно мотивирован и в следующем году окажется ещё выше в этом списке», – цитирует Раппа официальный сайт НХЛ.
Напомним, в этом рейтинге Малкин занял 18-е место.
Текущим летом Малкин согласился заключить новый контракт с «Питтсбургом» на четыре года и общую сумму $ 24,4 млн ($ 6,1 млн в год).
В прошедшем сезоне Евгений провёл 41 матч в регулярке и набрал 42 (20+22) очка. В плей-офф на его счету три шайбы и три передачи в семи матчах серии первого раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс».
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