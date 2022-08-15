Жереми Руа: уважаю позицию Одетта — поэтому дальше без комментариев

Защитник «Витязя» Жереми Руа ответил на вопрос о позиции экс-форварда команды Даниэля Одетта, который покинул клуб.
«В один из дней мне позвонил мой агент и сказал, что есть такое предложение и есть возможность подписать контракт с клубом из Подмосковья. Я позвонил Даниэлю Одетту, который играл здесь до этого, и он сказал только хорошее о «Витязе». И вот я приехал.
Разговаривал ли с Одеттом о его решении покинуть «Витязь»? Немного. В общем, насколько я понимаю, Даниэль находится в крайне приватном положении, поэтому он особо не распространяется и крайне неохотно делится информацией об этом. Я уважаю эту позицию – поэтому дальше без комментариев», – сказал Руа в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Гудкову.
Полное интервью с Жереми Руа читайте на «Чемпионате».
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