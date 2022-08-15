«Мои клюшки потеряны навсегда». Интервью с новичком КХЛ, игравшим за сборную Канады

Вернувшись на прошлой неделе из Минска, подмосковный «Витязь» сначала неожиданно разгромил московский «Спартак» 8:0, а затем провёл на «Арене Балашиха» два контрольных матча с «Ак Барсом» (1:3) и «Куньлунь Ред Стар» (1:4).

Обе последние встречи завершились поражениями хозяев, и если исход игры с китайским клубом можно списать на вторую игру за сутки, ротацию и, соответственно, во многом экспериментальный состав, то счёт матча с одним из фаворитов предстоящего сезона не совсем отражает то, что происходило на ледовой площадке. «Витязи» превосходили казанский клуб в скорости, желании, самоотдачи и борьбе, о чëм отчетливо говорит статистика удалений — 6:1 в пользу команды из Чехова. Только не самая удачная игра Дмитрия Шикина и не самое высокое исполнительское мастерство не позволили свести как минимум вничью эту игру подмосковному клубу.

Одним из героев встречи стал новичок «Витязя» Жереми Руа, отметившийся результативной передачей под самую синюю линию Александру Яремчуку и получивший самое большое игровое время в команде, продемонстрировав, что проблем с техникой, физикой и мастерством у него нет. Канадский защитник был надёжен сзади и активен впереди, зачастую именно он обеспечивал «транзишен» шайбы от своих ворот в зону соперника, тем самым создавая опасные моменты у ворот Тимура Билялова.

После игры с «Ак Барсом» обладатель бронзовой медали юниорского чемпионата мира 2015 года в составе сборной Канады дал первое большое интервью в России корреспонденту «Чемпионата», в котором рассказал ключевую информацию о своём хоккейном пути.

«Травмы не дали сыграть в НХЛ»

— Ты был задрафтован под 31-м пиком. Это высокий номер, но почему в «Сан-Хосе Шаркс» не удалось получить ни одного шанса?

— Я получил две серьёзные травмы – сначала когда был мой последний год в юниорах, а затем в первый год в профессионалах, уже находясь в системе «Сан-Хосе». Это сразу откинуло меня на несколько шагов назад, хотя я был достаточно близок к тому, чтобы дебютировать в НХЛ — до того, как получал повреждения. Думаю, это повлияло на такой уровень оценки моих возможностей.

— Как возник вариант в Словакии и почему ты его выбрал?

— Я просто немного устал воевать за игровое время на льду в АХЛ и захотел попробовать что-то новое. Появился вариант со «Зволеном», я получил от них хорошее предложение, тем более там целый год играл хорошо знакомый мне хоккеист, который дал положительные рекомендации по поводу клубной организации и лиге в целом, поэтому я решил попробовать европейский хоккей.

— Общался ли ты в Словакии с русскими игроками о КХЛ?

— Да, мы немного разговаривали с Кириллом Дьяковым по поводу Континентальной хоккейной лиги, мы играли с ним вместе в Словакии, он был моим партнёром по обороне. В принципе, только с ним я и обсуждал этот вопрос.

«В АХЛ более контактная и силовая игра, чем в Европе»

— Как тебе уровень словацкой лиги по сравнению с АХЛ?

— Думаю, что АХЛ где-то в каких-то компонентах всё-таки лучше, чем словацкая лига. Может быть, в том числе я так говорю и потому, что мне было непривычно, так как между хоккеем в Северной Америке и Словакии есть различия из-за размеров площадок. В словацкой лиге очень много арен с европейским размером (60х30), там есть больше времени на подумать, в результате хоккей из-за этого немного другой. В АХЛ более контактная и силовая игра, больше бьют в тело, чем в Европе.

— Что скажешь о том, что сразу два словацких игрока были выбраны под первым и вторым номерами на драфте НХЛ-2022?

— Парень, которого выбрали под первым номером – Слафковски – он не играл в Словакии, а выступал в Финляндии, поэтому я вообще его не видел. Второй мальчишка – Немец. У этого защитника отличное катание. Надеюсь, что у него всё получится и он себя проявит на все 100.

— Как возник вариант с «Витязем»?

— В один из дней мне позвонил агент и сказал, что есть такое предложение и есть возможность подписать контракт с клубом из Подмосковья. Я позвонил Даниэлю Одетту, который играл здесь до этого, и он сказал только хорошее о «Витязе». И вот я приехал.

Жереми Руа (второй справа) Фото: vk.com/hcvityaz

«Ситуация Одетта? Без комментариев»

— Разговаривал ли с Одеттом о его ситуации?

— Немного. В общем, насколько я понимаю, Даниэль находится в крайне приватном положении, поэтому он особо не распространяется и крайне неохотно делится информацией об этом. Я уважаю эту позицию – поэтому дальше без комментариев.

— Быстро принял решение подписать контракт?

— Да, я подписал контракт достаточно быстро, максимум неделя прошла с момента предложения до того, как я поставил свою подпись.

— Как семья отнеслась к тому, что ты проведëшь год в России?

— Нормально отнеслась. Они рады, что у меня есть возможность проявить себя в КХЛ и показать, на что я способен на таком высоком уровне. Особенно отец, так как мама не так пристально следит за хоккеем, а папа знает, что КХЛ — одна из сильнейших лиг в мире, поэтому все довольны!

«Авиакомпания, видимо, навсегда потеряла мои клюшки»

— Что за история с потерей багажа при перелёте в Минск?

— На самом деле, это не смешно. Авиакомпания потеряла мой баул и все мои клюшки. До сих пор клюшек у меня нет, и я думаю, что мне придётся что-то с этим придумывать и искать выход из ситуации. Багаж найти очень трудно, так как у меня была одна пересадка в Стамбуле, а также другие какие-то более мелкие остановки и пересадки во время моего путешествия из Северной Америки в Беларусь, так что отследить, где именно потерялись мои клюшки почти нереально.

— И что же ты тогда делал в Минске, когда у тебя не было ни амуниции, ни клюшек?

— Я думал, что вещи мне вернут достаточно быстро, все, с кем я общался, успокаивали и говорили: «Ты получишь их завтра». Но прошла неделя, прежде чем я хотя бы получил свой баул. И вот уже три недели клюшек нет вообще – играю теми, что мне предоставили клуб и партнёры.

— Как оценишь сбор в Беларуси?

— Не считая проблем с багажом, всё было хорошо, к тому времени я уже соскучился по тренировкам. Клуб дал мне новую экипировку на этот сезон, немного привыкал к требованиям тренерского штаба, но в целом всё прошло замечательно. Занятия и упражнения отличаются от Северной Америки, они дольше по продолжительности, и их наполнение немного другое, в отличие от тренировочного процесса, к которому я привык. Но я на лету схватываю требования и то, что от меня хотят видеть, тем самым всё быстрее и быстрее набирая оптимальную форму к началу сезона.

— Тренер тебе сказал о конкретной роли, в которой тебя видит?

— У нас пока ещё не было такого подробного разговора. Думаю, пока тренерский штаб обсуждает все варианты игры, которые могут принести команде максимальный успех. К старту регулярного чемпионата я буду точно знать своё игровое задание и то, что от меня хотят видеть руководство, тренера и партнеры.

«Как плеймейкер я могу приносить своей команде максимальную пользу»

— Опиши себя — что ты за игрок?

— В последние два года в АХЛ и в Словакии я играл «квотербека» (термин из американского футбола – так называют игрока, который своими своевременными и точными передачами позволяет команде занести мяч в зачетную зону и тем самым набрать как можно больше очков. – Прим. «Чемпионата») и в большинстве, и в равных составах. Мне нравится брать игру под свой контроль, много играть с шайбой. Как плеймейкер я могу приносить своей команде максимальную пользу, плюс у меня, как я считаю, неплохое катание и высокая скорость.

— Ещё у тебя очень поставленный и сильный длинный пас прямо в клюшку партнеру под чужую синюю линию.

— Да, соглашусь, именно таким образом мы реализовали большинство и забили Билялову, когда после моей передачи Яремчук вышел один на один и эффектно переиграл голкипера.

— Ты сказал, что много играл в большинстве, а как на счёт того, чтобы «убить» численное преимущество соперника?

— Я могу играть в любой ситуации — как дирижировать атакой в большинстве, выйти на лёд в последние минуты матча, когда моя команда проигрывает и нам кровь из носу нужно забить, так и быть полезным, когда у нас на одного или двух игроков на площадке меньше, и отстоять свои ворота. Также частенько, когда мы вели в счёте и соперник менял вратаря на шестого полевого, я активно занимался тем, что оборонял победный результат. Могу с уверенностью назвать себя универсалом.

Жереми Руа Фото: vk.com/hcvityaz

«Ак Барс» точно займёт одно из двух первых мест в своей конференции»

— По тому, что ты увидел, какой потенциал у «Витязя» в этом сезоне?

— Я считаю, что мы прогрессируем шаг за шагом. Для меня пока всё в новинку: система игры, адаптация в новом коллективе – к этому необходимо приспособиться не только мне, но и всем хоккеистам «Витязя». По тому, что я вижу на играх и тренировках, у нас собрался очень приличный состав, так что мы должны быть конкурентоспособными в каждом матче и давать бой любому сопернику. Мы показали это в матче с Казанью, с командой, которая считается одним из явных претендентов на Кубок Гагарина.

— Сейчас был матч с «Ак Барсом», который многие, как ты уже заметил, называют главным фаворитом чемпионата. Твоё мнение об этом клубе?

— У них отличная команда, много глубины. Я имею в виду не только длинную скамейку, но и то, что у них много различных вариантов комбинаций и действий на льду в самых разных игровых ситуациях. «Ак Барс» располагает отличными хоккеистами. Очевидно, что хотя я пока и не видел большинство команд в лиге, но исходя из моего представления об уровне КХЛ – казанцы одна из сильнейших команд России, способная бороться за самые высокие места, думаю, они точно займут одно из двух первых мест в своей конференции.