Иванюженков — о силовых приёмах: надо мне пониже приседать, когда бью маленьких

Нападающий «Сочи» Артём Иванюженков прокомментировал большое количество штрафных минут.
«Емелин рассказывал, что силовым приёмам его никто не учил, как было у меня? Меня тоже не учили. Смотрел НХЛ, КХЛ, отмечал для себя какие-то моменты, смотрел, кто и в каком стиле играет.
Кто нравится? Том Уилсон из «Вашингтона». Силовой форвард, который делает много хитов, дерётся, а ещё играет в хоккей, иногда даже в одной тройке с Овечкиным. Идеал силового нападающего.
Могу ли я, как он, – спровоцировать? Нет. Хотя, наверное, это хорошая черта для силового нападающего.
Как борюсь с большим количеством штрафа? Надо просто стараться в голову не попадать во время силовых приёмов. А в остальном штрафные минуты – это из-за драк. Надо мне пониже приседать, когда бью маленьких. Если больших, то можно и не приседать. Но я никогда специально не бью в голову», – цитирует Иванюженкова Sport24.
- 15 августа 2022
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:23
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
12:37
-
12:12
-
11:49
-
11:25
-
11:04
-
10:31
-
09:56
-
09:37
-
09:20
-
08:40
-
08:24
-
07:38
-
03:40
- 14 августа 2022
-
23:40
-
22:59
-
21:59
-
21:16
-
20:24
-
19:33
-
18:54
-
18:36
-
17:50
-
17:48
-
17:46
-
17:34
-
17:05
-
16:41
-
16:15