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Иванюженков — о силовых приёмах: надо мне пониже приседать, когда бью маленьких

Иванюженков — о силовых приёмах: надо мне пониже приседать, когда бью маленьких
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Нападающий «Сочи» Артём Иванюженков прокомментировал большое количество штрафных минут.

«Емелин рассказывал, что силовым приёмам его никто не учил, как было у меня? Меня тоже не учили. Смотрел НХЛ, КХЛ, отмечал для себя какие-то моменты, смотрел, кто и в каком стиле играет.

Кто нравится? Том Уилсон из «Вашингтона». Силовой форвард, который делает много хитов, дерётся, а ещё играет в хоккей, иногда даже в одной тройке с Овечкиным. Идеал силового нападающего.

Могу ли я, как он, – спровоцировать? Нет. Хотя, наверное, это хорошая черта для силового нападающего.

Как борюсь с большим количеством штрафа? Надо просто стараться в голову не попадать во время силовых приёмов. А в остальном штрафные минуты – это из-за драк. Надо мне пониже приседать, когда бью маленьких. Если больших, то можно и не приседать. Но я никогда специально не бью в голову», – цитирует Иванюженкова Sport24.

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