«Автомобилист» и защитник Гареев расторгли контракт. Игрок вернулся в клуб в июне

Екатеринбургский «Автомобилист» на официальном сайте сообщил о расторжении контракта с защитником Станиславом Гареевым.



Отмечается, что действие соглашения прекращено по взаимному согласию сторон и без проведения компенсационных выплат.



«Желаем Станиславу успешного поиска новой команды и хорошего продолжения карьеры!» — говорится в сообщении.



Напомним, в феврале 2022 года 28-летний хоккеист уже расторгал контракт с «Автомобилистом», перейдя позже в финский «Юкурит». В июне он вернулся в клуб, заключив однолетний контракт.



В прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Гареев провёл за «Автомобилист» шесть матчей, в которых набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-3». Также он выступал за фарм-клуб в Высшей хоккейной лиге — «Горняк-УГМК», проведя 22 встречи.