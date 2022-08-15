Форвард «Калгари» пожертвует мозг в рамках проекта по исследованию травм у военных

Нападающий «Калгари Флэймз» Джонатан Юбердо пообещал пожертвовать свой мозг проекту Project Enlist Canada.



Программа исследует черепно-мозговые травмы, хроническую травматическую энцефалопатию и посттравматическое стрессовое расстройство у ветеранов вооружённых сил для того, чтобы легче диагностировать и лечить данные заболевания.



«Как игрок НХЛ я очень хорошо осведомлён о влиянии черепно-мозговых травм и сотрясений мозга на проблемы с психическим здоровьем.



Я горжусь тем, что поддерживаю канадских военных ветеранов, пообещав пожертвовать свой мозг этому проекту и поддержать исследования, направленные на улучшение качества жизни всех военнослужащих, которые так храбро и мужественно служили нашей стране», — приводит слова Юбердо Sportsnet.