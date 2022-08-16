Нападающий «Торпедо» Сато: до 17 лет играл в России, мне больше по душе российский хоккей

Нападающий «Торпедо» Ю Сато прокомментировал победу клуба в товарищеском матче с «Дизелем» (4:1).
«Я до 17 лет играл в России, и мне больше по душе российский хоккей. Игра в пас, комбинационный хоккей мне ближе, чем «бей-беги». В «Торпедо» ребята мне помогают адаптироваться. И очень чувствуется поддержка болельщиков, даже на товарищеских матчах. То, что меня регулярно заявляют на игру 13-м нападающим, для меня особого значения не имеет. Для меня важно показывать 100 процентов своей игры в тех эпизодах, когда я нахожусь на льду. И неважно, в каком звене», — цитирует Сато пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
Ранее нижегородское «Торпедо» одержало победу над пензенским «Дизелем» во второй товарищеской встрече между клубами со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0). Матч прошёл в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный».
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