Нападающий «Торпедо» Сато: до 17 лет играл в России, мне больше по душе российский хоккей

Нападающий «Торпедо» Ю Сато прокомментировал победу клуба в товарищеском матче с «Дизелем» (4:1).



«Я до 17 лет играл в России, и мне больше по душе российский хоккей. Игра в пас, комбинационный хоккей мне ближе, чем «бей-беги». В «Торпедо» ребята мне помогают адаптироваться. И очень чувствуется поддержка болельщиков, даже на товарищеских матчах. То, что меня регулярно заявляют на игру 13-м нападающим, для меня особого значения не имеет. Для меня важно показывать 100 процентов своей игры в тех эпизодах, когда я нахожусь на льду. И неважно, в каком звене», — цитирует Сато пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.



Ранее нижегородское «Торпедо» одержало победу над пензенским «Дизелем» во второй товарищеской встрече между клубами со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0). Матч прошёл в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный».

Новость по теме «Торпедо» во второй раз обыграло «Дизель» в товарищеском матче