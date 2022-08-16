Вайсфельд: если Ковальчук хочет вернуться, то в клуб, который претендует на Кубок Гагарина

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд высказал мнение насчет того, может ли Илья Ковальчук продолжить свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге.



«Вернуться-то в КХЛ Ковальчук может, но мы не знаем, какие у него приоритеты. Главное, чего он хочет сам. Тут важны два аспекта. Первый – если Ковальчук хочет вернуться, то наверняка в команду, которая претендует на Кубок Гагарина. Второй – финансовый момент. Поэтому я сомневаюсь, что Ковальчук сможет найти подходящий вариант по этим критериям. А если просто играть в КХЛ, то, думаю, команды для него были бы.



Надо смотреть, какая у «Ак Барса» платёжная ведомость. Мне кажется, что у казанского клуба под потолком уже нет денег на Ковальчука», — цитирует Вайсфельда «РБ-Спорт».

Новость по теме Вайсфельд: Мичков резко изменил направление, поэтому Емелин и попал ему коленом