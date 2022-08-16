«Нью-Йорк Айлендерс» может обменять Бовиллье ради подписания Кадри

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Энтони Бовиллье может быть обменян в «Монреаль Канадиенс», сообщает Montreal Hockey Now. По информации источника, генеральный менеджер «островитян» Лу Ламорелло намерен освободить место в платёжной ведомости команды для подписания контракта с Наземом Кадри.
До этого стало известно, что «Нью-Йорк Айлендерс» предложил бывшему нападающему «Колорадо Эвеланш» Назему Кадри контракт на общую сумму $ 49 млн.
Ранее сообщалось, что Кадри хочет получить долгосрочный контракт с зарплатой в пределах $ 7,5 — $ 8,5 млн за сезон. Известно, что интерес к игроку в той или иной степени проявляли «Калгари Флэймз», «Сиэтл Кракен», «Бостон Брюинз», «Оттава Сенаторз» и «Детройт Ред Уингз». Известный инсайдер Эллиотт Фридман называл фаворитами в борьбе за подписание Кадри «Колорадо» и «Айлендерс».
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