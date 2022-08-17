Сушко: Пакетт, Барберио, Меркли, Гилмор — большие мастера, которые должны стать лидерами

Генеральный директор минского «Динамо» Сергей Сушко рассказал о новичках команды.

«Ранее уже отмечал, что мы тщательно подходим к выбору новичков, анализируя все детали, чтобы принять взвешенное решение. И сейчас можно сказать, что нам удалось подписать контракты с сильными легионерами, которые имеют за плечами серьёзный опыт и находятся в расцвете сил. Седрик Пакетт, Марк Барберио, Ник Меркли, Джон Гилмор – большие мастера, которые должны стать лидерами на площадке. Троих мы уже видели в деле и оценили их уровень. Уверен, к началу сезона они прибавят и станут показывать ещё более эффективную и эффектную игру.



Пакетт – наше недавнее подписание, и о нём сейчас говорят больше всего. Канадский форвард – обладатель Кубка Стэнли. Причём трофей он выигрывал два года назад. В АХЛ он играл в первой тройке. Хорош как в силовой борьбе, так и в создании голевых моментов. Седрик станет отличным дополнением в нашу атакующую линию.



Будут ли ещё подписания? Процесс скаутинга ведётся постоянно. Если будут варианты подписать квалифицированного хоккеиста на приемлемых условиях, то будем рассматривать такие возможности», – цитирует Сушко официальный сайт минского клуба.