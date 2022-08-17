Кудашов прокомментировал победу московского «Динамо» в матче с «Витязем»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу бело-голубых в товарищеском матче с «Витязем» (2:0).



«Двоякое впечатление. В детали вдаваться не хочу. Я уже говорил, что идём по плану. Сегодня что-то получалось хорошо, что-то — не очень.



Второй матч подряд команда не пропускает в основное время. Это пока ни о чём не говорит. Было неплохое начало у нас. Наступаем на прошлогодние грабли — дальше расслабляемся и играем в плохую игру. От начала до конца нужно работать.



Пока не хочу ничего оценивать. Лилья провел только одну тренировку, О'Деллу нужно набрать форму. В ближайшие дни начнём звенья складывать», — цитирует Кудашова пресс-служба московского «Динамо».



Ранее динамовцы сообщили, что проведут открытую тренировку для болельщиков. На ней будут присутствовать звёздные гости.

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