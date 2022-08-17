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«Куньлунь Ред Стар» продлил контракт с нападающим Брэндоном Ипом

«Куньлунь Ред Стар» продлил контракт с нападающим Брэндоном Ипом
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«Куньлунь Ред Стар» продлил контракт с нападающим Брэндоном Ипом, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Новое соглашение рассчитано на четыре сезона.

В минувшем чемпионате Ип набрал 27 (13+14) очков в 46 матчах, он является лучшим бомбардиром в истории клуба (112 очков в Континентальной хоккейной лиге).

Ранее стало известно, что 26-летний канадский защитник Кайл Вуд подписал контракт с «Куньлунь Ред Стар». В 2014 году он был выбран в третьем раунде драфта НХЛ «Колорадо Эвеланш» под общим 84-м номером. Также он выступал в АХЛ за фарм-клуб «Сан-Хосе Шаркс» – «Сан-Хосе Барракуда».

По итогам прошлого сезона КХЛ китайский «Куньлунь» занял последнее, 12-е место в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф. Новый розыгрыш соревнований стартует в сентябре.

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