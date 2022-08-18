Швеция победила Латвию в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею
Поделиться
Вечером 17 августа в канадском Эдмонтоне состоялся матч 1/4 финала молодёжного чемпионата мира по хоккею. Сборная Латвии U20 уступила шведам со счётом 1:2.
На 17-й минуте сборная Швеции реализовала численное большинство после удаления Густава Озолиньша – с передачи Фабиана Люселля забил Исак Росен. Однако ещё до конца первого периода Латвия восстановила равенство: тот же Озолиньш забросил шайбу с ассиста Данса Лочмелиса. Ключевой же момент игры случился на исходе 50-й минуты, когда Эмиль Андре завершил атаку шведов с участием Даниэля Юнгмана и Вильяма Валлиндера – 2:1.
Для сборной Швеции это пятая победа на МЧМ-2022. В группе В команда обыграла Швейцарию (3:2), Австрию (6:0) и Германию (4:2), уступив только американцам (2:3).
Комментарии
- 18 августа 2022
-
01:40
- 17 августа 2022
-
23:51
-
22:47
-
22:29
-
21:45
-
21:29
-
21:06
-
20:26
-
20:02
-
19:00
-
18:53
-
18:30
-
17:50
-
16:41
-
16:18
-
15:12
-
14:59
-
14:18
-
13:47
-
13:42
-
12:19
-
11:52
-
11:06
-
10:59
-
09:39
-
09:24
-
08:45
-
08:29
- 16 августа 2022
-
23:53
-
23:30
-
22:59
-
22:26
-
21:34
-
20:25
-
19:59
Партнерский контент