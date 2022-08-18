Швеция победила Латвию в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею

Вечером 17 августа в канадском Эдмонтоне состоялся матч 1/4 финала молодёжного чемпионата мира по хоккею. Сборная Латвии U20 уступила шведам со счётом 1:2.



На 17-й минуте сборная Швеции реализовала численное большинство после удаления Густава Озолиньша – с передачи Фабиана Люселля забил Исак Росен. Однако ещё до конца первого периода Латвия восстановила равенство: тот же Озолиньш забросил шайбу с ассиста Данса Лочмелиса. Ключевой же момент игры случился на исходе 50-й минуты, когда Эмиль Андре завершил атаку шведов с участием Даниэля Юнгмана и Вильяма Валлиндера – 2:1.



Для сборной Швеции это пятая победа на МЧМ-2022. В группе В команда обыграла Швейцарию (3:2), Австрию (6:0) и Германию (4:2), уступив только американцам (2:3).