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Швеция победила Латвию в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею

Швеция победила Латвию в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею
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Вечером 17 августа в канадском Эдмонтоне состоялся матч 1/4 финала молодёжного чемпионата мира по хоккею. Сборная Латвии U20 уступила шведам со счётом 1:2.

На 17-й минуте сборная Швеции реализовала численное большинство после удаления Густава Озолиньша – с передачи Фабиана Люселля забил Исак Росен. Однако ещё до конца первого периода Латвия восстановила равенство: тот же Озолиньш забросил шайбу с ассиста Данса Лочмелиса. Ключевой же момент игры случился на исходе 50-й минуты, когда Эмиль Андре завершил атаку шведов с участием Даниэля Юнгмана и Вильяма Валлиндера – 2:1.

Для сборной Швеции это пятая победа на МЧМ-2022. В группе В команда обыграла Швейцарию (3:2), Австрию (6:0) и Германию (4:2), уступив только американцам (2:3).

U20 ЧМ-2022. 1/4 финала
17 августа 2022, среда. 22:30 МСК
Швеция U20
Окончен
2 : 1
Латвия U20
1:0 Росен (Люселль, Стаккестад) – 16:44 (5x4)   1:1 Озолиньш (Лочмелис, Вилманис) – 18:46 (5x5)   2:1 Андре (Валлиндер, Юнгман) – 49:49 (5x5)
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