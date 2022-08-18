Новичок «Динамо» Мн Пакетт: сделаем всё, чтобы выиграть кубок для минских болельщиков

Новичок минского «Динамо» Седрик Пакетт рассказал об ожиданиях от игры в КХЛ.

«Рад быть здесь. Всё здорово. Уже провёл тренировку с командой. Мне всё нравится, чувствуется, что тут отличный коллектив. Многих ребят знал раньше.

Кого? Райана Спунера, Марка Барберио, с которым мы играли в «Тампе». С Дмитрием Коробовым мы вместе провели один сезон в «Сиракьюз Кранч». Хорошо помню Диму, он классный парень. Всегда здорово увидеть знакомые лица. Шалагин? С ним не знаком, но видел, что он был задрафтован «Тампой».

Цели? Я в первый раз в Европе. Это интересный опыт. КХЛ – это вторая по силе лига в мире. Я хочу показать свои лучшие качества и делать всё, чтобы команда побеждала. Ставлю перед собой самые высокие цели. Готов помогать и в атаке, и в обороне, выходить и в большинстве, и меньшинстве, выполнять задания тренеров.

Что знаю о Беларуси? Как уже сказал, был знаком с Дмитрием Коробовым. В Google искал фотографии Минска, убедился, что это очень красивый город. Такие же отзывы слышал от многих хоккеистов. В свободное время с удовольствием выберусь на прогулку, чтобы увидеть это самому. Пока все мысли о хоккее и тренировках.

Болельщики «Динамо» вдохновлены, что обладатель Кубка Стэнли пополнил состав команды? Спасибо, мне приятно. Мне рассказывали, что в Минске лучшие болельщики в лиге. Будет приятно играть на такой арене при невероятной поддержке. Будем делать всё, чтобы порадовать их и выиграть кубок!» – цитирует Пакетта официальный сайт минчан.