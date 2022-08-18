Стала известна зарплата Назема Кадри по контракту с «Калгари»
Поделиться
Американский журналист Эллиотт Фридман назвал сумму контракта нападающего Назема Кадри с «Калгари Флэймз».
Отмечается, что 32-летний форвард подписал семилетнее соглашение со среднегодовой зарплатой в $ 7 млн.
Ранее Кадри выступал за «Колорадо Эвеланш». В прошедшем сезоне, помимо завоевания Кубка Стэнли, он установил личный рекорд результативности. На его счету 87 (28+59) очков в 71 игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и ещё 15 (7+8) баллов в 16 матчах розыгрыша Кубка Стэнли.
В общей сложности на его счету 739 матчей в НХЛ, в которых он набрал 512 (219+293) очков при общей полезности «-14». Ранее Кадри выступал за «Торонто Мэйпл Лифс», который выбрал его на драфте НХЛ – 2009, а также за «Колорадо».
Комментарии
- 18 августа 2022
-
20:33
-
20:26
-
19:47
-
19:21
-
18:31
-
18:04
-
17:57
-
17:41
-
17:21
-
16:44
-
16:24
-
15:45
-
15:35
-
15:15
-
15:10
-
14:17
-
14:08
-
13:22
-
12:17
-
12:11
-
11:57
-
11:55
-
11:43
-
11:41
-
11:22
-
11:19
-
11:16
-
10:07
-
09:35
-
09:21
-
08:48
-
08:30
-
08:21
-
08:02
-
04:28
Партнерский контент