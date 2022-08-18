Стала известна зарплата Назема Кадри по контракту с «Калгари»

Американский журналист Эллиотт Фридман назвал сумму контракта нападающего Назема Кадри с «Калгари Флэймз».



Отмечается, что 32-летний форвард подписал семилетнее соглашение со среднегодовой зарплатой в $ 7 млн.



Ранее Кадри выступал за «Колорадо Эвеланш». В прошедшем сезоне, помимо завоевания Кубка Стэнли, он установил личный рекорд результативности. На его счету 87 (28+59) очков в 71 игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и ещё 15 (7+8) баллов в 16 матчах розыгрыша Кубка Стэнли.



В общей сложности на его счету 739 матчей в НХЛ, в которых он набрал 512 (219+293) очков при общей полезности «-14». Ранее Кадри выступал за «Торонто Мэйпл Лифс», который выбрал его на драфте НХЛ – 2009, а также за «Колорадо».