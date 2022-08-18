«Калгари» обменивает форварда Монахана в «Монреаль», чтобы вписать Кадри в потолок зарплат

Нападающий «Калгари Флэймз» Шон Монахан переходит в «Монреаль Канадиенс», сообщает журналист Крис Джонстон.



Отмечается, что «огни» обменивают 27-летнего хоккеиста с целью разгрузки платёжной ведомости для подписания соглашения с экс-форвардом «Колорадо Эвеланш» Наземом Кадри. Контракт Монахана со среднегодовой зарплатой $ 6,375 млн рассчитан до конца сезона-2022/2023.



В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги форвард провёл 65 матчей, набрав 23 (8+15) очка при общей полезности «-15».



В общей сложности на его счету 656 встреч, 212 заброшенных шайб и 250 голевых передач при полезности «-46». В Кубке Стэнли Монахан провёл 30 игр, заработав 21 (10+11) балл при общей полезности «-6».