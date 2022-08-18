Назаров — о Попугаеве: скауты показывали видео, он набирал по 50 очков за сезон в Канаде

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал подписание пробного контракта с форвардом Никитой Попугаевым.
«Моё решение – пригласить Никиту Попугаева. Конечно, мы помним его поступок, когда он жёг форму. Все мы посмеялись, у меня тоже было много разных ситуаций по молодости. Я прекрасно помню Никиту: это хороший, быстрый и рослый хоккеист. Да, совершил ошибку, закончил с хоккеем, но хорошо, что быстро понял, что всё можно быстро исправить, и вернулся обратно в большой спорт.
Парень, кстати, подавал хорошие надежды. Ему всего 23 года, будем приучать Никиту к дисциплине и надеяться, что вернём ещё одного русского таланта к хоккейной жизни. Повторюсь, слежу за Попугаевым давно. Мои скауты показывали мне видео, ещё когда он выступал в Канаде и набирал порядка 50 очков за сезон. Время покажет, как Никита будет прогрессировать дальше. Всё в его руках», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
В Канаде 23-летний хоккеист выступал за клубы Западной хоккейной лиги — «Мус Джо Уорриорз» и «Принс-Джордж Кугарз». Самым результативным для Попугаева стал сезон-2016/2017, когда за 40 матчей он набрал 51 (22+29) балл при общей полезности «+3», выступая за «Уорриорз».
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