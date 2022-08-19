Генменеджер «Динамо» объяснил, почему клуб не предложил контракт Абросимову

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин объяснил, почему клуб не стал подписывать полноценный контракт с 27-летним защитником Романом Абросимовым.



«Московское «Динамо» не будет предлагать полноценный контракт Роману Абросимову. Это непростое решение. Роман после пропущенного сезона из-за травмы проделал огромную работу, профессионально относился к делу и успел стать своим в коллективе. На данном этапе мы сделали выбор в пользу своих молодых игроков, которые также проявили себя этим летом. Роману Абросимову желаем удачи в дальнейшей карьере и ещё раз благодарим за профессиональное отношение к работе», — приводит слова Сопина официальный сайт «Динамо».



Напомним, в мае 2022 года хоккеист заключил пробное соглашение с бело-голубыми. Абросимов прошёл предсезонную подготовку с клубом в Нижнем Новгороде и сыграл на Кубке Республики Башкортостан, где отметился одной заброшенной шайбой.

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