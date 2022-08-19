Гиматов высказался о победе над «Автомобилистом» в матче Кубка президента Казахстана

Нападающий «Нефтехимика» Эдуард Гиматов прокомментировал победу своей команды в матче Кубка президента Казахстана с «Автомобилистом» (4:3 Б).



«Сегодняшний матч в плане психологическом был очень важным для нас. В предыдущих двух матчах мы уступили, да и мало забивали при этом. Поэтому очень важно было одержать победу. Эту задачу мы выполнили, да и забили с игры три гола. Так что турнир в Казахстане завершили на оптимистической ноте.



Что касается игры, то мы, забросив подряд две шайбы, создали комфортное преимущество. Однако в третьем периоде позволили сопернику отыграться. При результате 3:1 мы не стали играть по счёту. «Автомобилист» — хорошая команда с приличными исполнителями. Хоккей тем и интересен, что важно играть все 60 минут, сохраняя бдительность», — приводит слова Гиматова официальный сайт «Нефтехимика».

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