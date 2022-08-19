Олег Леонтьев: «Нефтехимик» никогда не играет по счёту

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал победный матч с «Автомобилистом» (4:3 Б) на Кубке президента Казахстана.



«В игре команды мы ничего не меняли. Ни рисунок игры, ни характер матча на достижение своего результата. Оттачиваем свои игровые схемы. Сегодня была хорошая встреча. Ребята самоотверженно сражались. Как сказал Александр Судницин после этой игры, такие матчи закаляют характер и команда становится сильнее. Это хороший задел перед будущими играми.



Мы никогда не играем по счёту. Мы играем в свой хоккей, но по счёту точно не играем. «Автомобилист» — мастеровая команда. Естественно, что никто не хочет проигрывать. Все сражаются до конца. Мы в концовке не выстояли, но повторюсь, что у соперника игроки в полном порядке и мастерства там хоть отбавляй. Да, мы не выстояли, но зато потом на буллитах проявили мастерство. И вратарь, и нападающие сегодня отработали хорошо», — приводит слова Леонтьева официальный сайт «Нефтехимика».

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