Овчинников вернулся в «Сибирь» из системы «Торонто», подписав контракт на один сезон

Российский нападающий Дмитрий Овчинников подписал контракт с «Сибирью», сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один год.



Овчинников покинул «Сибирь» в феврале 2022 года, подписав контракт новичка с «Торонто Мэйпл Лифс». При этом клуб сохранил права на игрока в КХЛ.



В минувшем сезоне Овчинников провёл 48 матчей в КХЛ и набрал 3 (1+2) очка.



В активе игрока также 29 (13+16) баллов в 22 матчах за клуб «Сибирские Снайперы».



В АХЛ Овчинников провел семь матчей за «Торонто Марлис», набрав 2 (0+2) очка.



Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский в апреле заявил, что хоккеист следующий сезон проведёт в новосибирской команде.