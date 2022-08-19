Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение в матче с «Нефтехимиком» (3:4 Б) на Кубке президента Казахстана.
«Довольно тяжело входили в игру, медленно играли в первом периоде. Имели большинство, в том числе и «5 на 3», но не забили, не смогли реализовать моменты, а соперник нашими удалениями воспользовался.
Что касается третьего периода, то как будто другая команда вышла играть. Было очень много моментов у нас – могли не только сравнять счёт, но и победить. А в серии буллитов, наверное, мастерство игроков «Нефтехимика» оказалось выше, чем наше.
Как и в Магнитогорске, здесь тоже организован очень хорошо турнир. Хочу поблагодарить организаторов за приглашение. По своей игре, конечно, мы делаем выводы.
Далее у нас турнир в Челябинске – туда отправится уже меньше хоккеистов у нас. Больше внимания уделим игре в неравных составах, тактике. Ребята уже отходят от нагрузок, которые они получили в ходе предсезонных сборов. И, надеюсь, к чемпионату, к концу челябинского турнира будут уже сыграны звенья, большинство и меньшинство будут более понятны, более организованы», — цитирует Заварухина официальный сайт «Автомобилиста».
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