Сборные Канады и Финляндии сыграют в финале молодёжного чемпионата мира-2022

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялись полуфинальные матчи молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2022. В рамках первого полуфинала сборная Канады уверенно обыграла сборную Чехии со счётом 5:2. Во втором полуфинале сошлись сборные Швеции и Финляндии. Встреча завершилась победой номинальных гостей со счётом 1:0.

Таким образом, стали известны оба финалиста молодёжного чемпионата мира-2022. Ими стали сборные Канады и Финляндии. Команды разыграют золотые медали турнира в ночь на 21 августа. Финальная игра начнётся в 3:00 мск.

Напомним, на пути к финалу Канада выиграла все шесть матчей. Сборная Финляндии, в свою очередь, потерпела одно поражение, проиграв матч на групповом этапе всё тем же канадцам со счётом 6:3. В игре с Чехией финской сборной удалось добыть победу только в серии буллитов. Все остальные матчи были выиграны в остальное время.