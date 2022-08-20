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Колтон: уход Палата – большая потеря для «Тампы». Но я готов укрепить свои позиции

Колтон: уход Палата – большая потеря для «Тампы». Но я готов укрепить свои позиции
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Американский центральный нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Росс Колтон высказался об уходе чешского форварда Ондржея Палата.

«Очевидно, что Палат очень много делал для команды в атаке и в защите, был хорош в физической борьбе. Если нужна была важная шайба, он мог её забросить. Его уход – это большая потеря для нас. Но я отлично провел лето и жду следующего сезона с нетерпением. Я готов сделать все, что могу, чтобы немного укрепить свои позиции в команде.

Мне нужно быть более разносторонним игроком. Я не могу расхваливать свои успехи в прошлом сезоне. Да, я доволен тем, чего добился, но не удовлетворен результатом всей команды. Мне есть над чем работать, например, над игрой в своей зоне или вбрасываниями», — цитирует Колтона пресс-служба НХЛ.

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