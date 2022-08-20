Пуутио: это прекрасное чувство. Будет трудно уснуть, но мы будем готовы к финалу

Автор победной шайбы в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира Финляндия – Швеция (1:0) Каспер Пуутио поделился эмоциями от выхода в финал турнира.



«Думаю, что мы умело обращались с шайбой, не делали ничего особенного на синих или красных линиях. Вот почему мы смогли контролировать игру. А затем, когда на шведах оказывалось давление, мы были очень скромными, блокировали броски и действительно отдавали все свои силы вратарю. И Юха сыграл чертовски здорово.



Выход в финал? Это невероятно с этими парнями. Мы боролись в течение шести лет и столкнулись с некоторыми трудностями. Сейчас это прекрасное чувство. Будет трудно уснуть, но мы будем готовы к завтрашнему дню», – цитирует Пуутио официальный сайт НХЛ.

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