Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Пуутио: это прекрасное чувство. Будет трудно уснуть, но мы будем готовы к финалу

Пуутио: это прекрасное чувство. Будет трудно уснуть, но мы будем готовы к финалу
Комментарии

Автор победной шайбы в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира Финляндия – Швеция (1:0) Каспер Пуутио поделился эмоциями от выхода в финал турнира.

«Думаю, что мы умело обращались с шайбой, не делали ничего особенного на синих или красных линиях. Вот почему мы смогли контролировать игру. А затем, когда на шведах оказывалось давление, мы были очень скромными, блокировали броски и действительно отдавали все свои силы вратарю. И Юха сыграл чертовски здорово.

Выход в финал? Это невероятно с этими парнями. Мы боролись в течение шести лет и столкнулись с некоторыми трудностями. Сейчас это прекрасное чувство. Будет трудно уснуть, но мы будем готовы к завтрашнему дню», – цитирует Пуутио официальный сайт НХЛ.

Новость по теме
Бедард — о выходе Канады в финал МЧМ-2022: мы просто очень рады этой возможности
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022