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Тардиф: Россия по-прежнему не допускается к хоккейным соревнованиям в следующем сезоне

Тардиф: Россия по-прежнему не допускается к хоккейным соревнованиям в следующем сезоне
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф рассказал, что сборные России и Беларуси так и останутся недопущенными к турнирам ИИХФ в 2023 году.

«Россия и Беларусь по-прежнему не допускаются к соревнованиям в следующем сезоне. Мы будем обновлять это решение из сезона в сезон. ИИХФ также работает над поддержкой хоккеистов на Украине вместе с другими странами», – цитирует Тардифа журналист Крис Петерс в «Твиттере».

Напомним, молодёжный чемпионат мира – 2022 должен был пройти в конце декабря 2021-го – начале января 2022 года. Турнир стартовал в декабре, однако был досрочно завершён ещё на стадии группового этапа из-за коронавируса.

На МЧМ-2022 не принимают участия сборные России и Беларуси, отстранённые от всех турниров под эгидой ИИХФ не только на 2022-й, но и на 2023 год.

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