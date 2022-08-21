Автор ключевого сейва финала МЧМ Мактавиш стал лучшим бомбардиром, снайпером и MVP турнира

Сегодня, 21 августа, завершился чемпионат мира по хоккею – 2022. В финальном матче сборная Канады встречалась с командой Финляндии и одержала победу в овертайме – 3:2.



В начале овертайма форвард канадской команды Мэйсон Мактавиш выбил шайбу с линии пустых ворот и спас команду от поражения, а через несколько минут канадцы забили победный гол. По итогам турнира Мактавиш стал лучшим бомбардиром, снайпером, а также самым ценным игроком (MVP).



На счету Мактавиша 17 очков – он с большим отрывом стал лучшим бомбардиром МЧМ, опередив ближайшего преследователя на пять баллов. Также он забросил больше всех шайб на турнире – девять. Это на четыре гола больше, чем у ближайшего преследователя по этому показателю.