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Мактавиш повторил достижение Гретцки и Линдроса по очкам на одном МЧМ

Мактавиш повторил достижение Гретцки и Линдроса по очкам на одном МЧМ
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Нападающий молодёжной сборной Канады, совершивший ключевой сейв в овертайме финала молодёжного чемпионата мира – 2022, а также признанный MVP турнира Мэйсон Мактавиш повторил достижение Уэйна Гретцки и Эрика Линдроса по количеству очков на одном МЧМ. Форвард стал лучшим бомбардиром и снайпером турнира, набрав 17 очков. Столько же баллов набирали Гретцки в 1978 году, а Линдрос – в 1991-м.

Отметим, что рекорд по количеству очков – 18 баллов.

На счету Мактавиша 17 очков – он с большим отрывом стал лучшим бомбардиром МЧМ, опередив ближайшего преследователя на пять баллов. Также он забросил больше всех шайб на турнире – девять. Это на четыре гола больше, чем у ближайшего преследователя по этому показателю.

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