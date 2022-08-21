«Авангард» подарил Бузовой абонемент на домашние матчи и шарф команды

Омский «Авангард» подарил певице и актрисе Ольге Бузовой абонемент на домашние матчи команды, а также клубный шарф. Об этом сообщает телеграм-канал «G-Drive Арены».
«Вчера Ольга Бузова побывала в Омске – встретились с ней и вручили абонемент на Арену Возможностей. Ольга прекрасна (как и всегда) и желает «ястребам» отличного сезона!» – написала пресс-служба «G-Drive Арены».
«Ну что, ребят! Хочу пожелать вам отличного сезона, без травм. Недаром вы ястребы – летайте высоко, далеко, мощно, верьте в себя. Я в вас верю. И жду приглашения от всей команды», – сказала Бузова на видео, опубликованном в канале.
Напомним, с сезона-2022/2023 «Авангард» будет проводить домашние матчи в Омске на новой арене. Ранее, во время реконструкции стадиона, клуб играл домашние матчи в Балашихе.
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