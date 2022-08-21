Финский эксперт — о судействе в финале МЧМ: Финляндия боролась с ветряными мельницами

Финский эксперт Топи Няттинен поделился мнением о судействе в финале молодёжного чемпионата мира — 2022, где финны уступили в овертайме со счётом 2:3.

«Великолепный матч. Сюжет противостояния Финляндии и Канады снова был прекрасен. Финляндия может гордиться своим выступлением. Если смотреть на весь турнир, то Канада заслужила победу — но в отдельно взятом матче может случиться всё, что угодно. И Финляндия могла бы заслужить победу, потому что боролась с ветряными мельницами. Ей пришлось много играть в меньшинстве», — приводит слова эксперта Топи Няттинена Yle.

Напомним, финны могли забросить в самом начале овертайма, когда, отыграв вратаря, бросали в пустые ворота. Форвард канадцев Мактавиш выбил шайбу с линии ворот и спас команду.