Финский эксперт — о судействе в финале МЧМ: Финляндия боролась с ветряными мельницами
Поделиться
Финский эксперт Топи Няттинен поделился мнением о судействе в финале молодёжного чемпионата мира — 2022, где финны уступили в овертайме со счётом 2:3.
«Великолепный матч. Сюжет противостояния Финляндии и Канады снова был прекрасен. Финляндия может гордиться своим выступлением. Если смотреть на весь турнир, то Канада заслужила победу — но в отдельно взятом матче может случиться всё, что угодно. И Финляндия могла бы заслужить победу, потому что боролась с ветряными мельницами. Ей пришлось много играть в меньшинстве», — приводит слова эксперта Топи Няттинена Yle.
Напомним, финны могли забросить в самом начале овертайма, когда, отыграв вратаря, бросали в пустые ворота. Форвард канадцев Мактавиш выбил шайбу с линии ворот и спас команду.
Комментарии
- 21 августа 2022
-
13:52
-
13:40
-
12:25
-
11:48
-
10:31
-
10:10
-
09:48
-
09:39
-
08:52
-
08:25
-
05:50
-
01:30
- 20 августа 2022
-
23:24
-
22:09
-
22:06
-
21:58
-
21:41
-
21:36
-
21:25
-
21:17
-
20:04
-
18:45
-
18:41
-
17:40
-
16:49
-
16:40
-
16:24
-
16:10
-
15:53
-
15:36
-
15:33
-
15:03
-
14:46
-
14:06
-
13:30
Партнерский контент