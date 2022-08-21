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Фетисов заявил о необходимости для ФХР добиваться возвращения на международную арену

Фетисов заявил о необходимости для ФХР добиваться возвращения на международную арену
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отметил, что Федерации хоккея России (ФХР) необходимо добиваться возвращения на международную арену от Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«Сборная России – это всегда интрига любого чемпионата мира, и то, что на международных турнирах отсутствует команда с наибольшим количеством побед, это безобразие. Это падение качества и нивелирование всех принципов, на которых был построен мировой спорт. Я считаю, что это полнейший беспредел. Надо добиваться решения о возвращении наших игроков на международную арену или закрывать спорт как международную организацию и открывать очередную политическую организацию, тогда будет всё понятно.

Нельзя опускать руки, необходимо добиваться обоснованного ответа, апелляция должна быть обоснована. Этот вопрос касается судеб и юных спортсменов, и звёзд. Надо подавать дальше в суд на них. Я считаю, что это безобразие, это филькина грамота называется. То неправильный флаг, то нельзя сборной России в майках выступать, то ещё что-то. Ну что это такое?» – приводит слова Фетисова «РБК Спорт».

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