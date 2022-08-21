Фетисов заявил о необходимости для ФХР добиваться возвращения на международную арену

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отметил, что Федерации хоккея России (ФХР) необходимо добиваться возвращения на международную арену от Международной федерации хоккея (ИИХФ).



«Сборная России – это всегда интрига любого чемпионата мира, и то, что на международных турнирах отсутствует команда с наибольшим количеством побед, это безобразие. Это падение качества и нивелирование всех принципов, на которых был построен мировой спорт. Я считаю, что это полнейший беспредел. Надо добиваться решения о возвращении наших игроков на международную арену или закрывать спорт как международную организацию и открывать очередную политическую организацию, тогда будет всё понятно.



Нельзя опускать руки, необходимо добиваться обоснованного ответа, апелляция должна быть обоснована. Этот вопрос касается судеб и юных спортсменов, и звёзд. Надо подавать дальше в суд на них. Я считаю, что это безобразие, это филькина грамота называется. То неправильный флаг, то нельзя сборной России в майках выступать, то ещё что-то. Ну что это такое?» – приводит слова Фетисова «РБК Спорт».

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