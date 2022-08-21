Карнаухов привёз Кубок Гагарина на аэродром, где встретился с лётчиками группы «Стрижи»
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Нападающий московского ЦСКА Павел Карнаухов привёз Кубок Гагарина на аэродром Кубинка, где побывал в гостях у лётчиков авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи», с которой его связывают давние дружеские отношения, сообщает телеграм-канал армейцев.
С 15 по 21 августа 2022 года на территории парка «Патриот» проходит восьмой ежегодный международный военно-технический форум «Армия-2022». В рамках мероприятия состоялась лётная программа, где приняли участие и «Стрижи».
Отметим, что ЦСКА выиграл Кубок Гагарина 2022 года, в финальной серии оказавшись сильнее магнитогорского «Металлурга» со счётом 4-3. 25-летний Карнаухов провёл в плей-офф 22 матча, набрав девять (4+5) очков при показателе полезности «+8».
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