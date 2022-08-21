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«Этому парню не идёт так ни одна форма». «Динамо» показало фото Овечкина на тренировке

«Этому парню не идёт так ни одна форма». «Динамо» показало фото Овечкина на тренировке
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Пресс-служба московского «Динамо» опубликовала фотографии с тренировки клуба, участие в которой принял российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

«Ни одна форма не идёт этому парню так, как динамовская», — написано в сообщении.

Напомним, 36-летний россиянин является воспитанником бело-голубых. Овечкин выступал за «Динамо» с 2001 по 2005 год, а также в момент локаута в Национальной хоккейной лиге в сезоне-2012/2013. На его счету 151 матч в российской Суперлиге, в которых он набрал 69 (36+33) очков. В плей-офф форвард провёл 21 встречу и заработал шесть (2+4) баллов.

В Континентальной хоккейной лиге Овечкин принял участие в 31 встрече, забросив 19 шайб и отдав 21 голевую передачу.

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