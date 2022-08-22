Игроки «Металлурга» Голдобин и Яковлев сыграли в большой теннис
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Защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев и нападающий Николай Голдобин сыграли в большой теннис, сообщает телеграм-канал «Магнитки», опубликовавший фотографии с матча.
«Уимблдон? «Ролан Гаррос»? У нас есть кое-что покруче», – так подписала фотографии пресс-служба клуба.
Напомним, ранее теннисный матч провели хоккеист «Авангарда» Сергей Толчинский и нынешний футболист «Адана Демиспор» Артём Дзюба. В той встрече победу одержал форвард омской команды.
По итогам прошлого сезона «Металлург» занял первое место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф, где дошёл до финала. В решающей серии Кубка Гагарина «Магнитка» вела 3-1, но в итоге уступила московскому ЦСКА – 3-4.
Отметим, что новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября.
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