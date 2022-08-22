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Зарипов — Минниханову: обещаний на сей раз не будет. Будем доказывать на льду результатом

Зарипов — Минниханову: обещаний на сей раз не будет. Будем доказывать на льду результатом
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Капитан казанского «Ак Барса» Данис Зарипов ответил президенту Татарстана Рустаму Минниханову на обращение к команде.

«Традиционно выражу от всего коллектива слова благодарности за внимание к команде. В ключевых моментах вы всегда рядом с нами. Ребята все готовятся по полной, все условия на пять. Питание хорошее. Все чувствуют себя великолепно. Домашний турнир будет ключевым. Там мы увидим, над чем нам ещё предстоит работать.

Обещаний на сей раз никаких не будет. Будем доказывать на льду делом и результатом», – цитирует Зарипова «Татар-информ».

Ранее Минниханов обратился к команде и пожелал ей удачи в новом сезоне КХЛ. Напомним, он стартует 1 сентября.

Первый матч казанцы проведут с московским «Динамо» 3 сентября.

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