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Московское «Динамо» отыгралось с 2:6, но всё равно уступило «Торпедо»

Московское «Динамо» отыгралось с 2:6, но всё равно уступило «Торпедо»
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В Москве на «ВТБ Арене – имени Аркадия Чернышёва» прошёл контрольный матч, в котором местное «Динамо» принимало нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась поражением хозяев в серии буллитов со счётом 6:7 (2:3, 1:3, 3:0, 0:0, 0:1).

Отметим, что по ходу матча московская команда уступала в счёте 2:6. Причём последние три гола бело-голубые отыграли в третьем периоде.

На второй минуте счёт открыл динамовец Якоб Лилья, затем счёт на шестой минуте сравнял Ю Сато, а на девятой Андрей Белевич вывел торпедовцев вперёд. На 12-й минуте Илья Каблуков установил равенство на табло. За секунду до конца стартового периода Денис Венгрыжановский отметился голом и вновь вывел «Торпедо» вперёд.

На 25-й минуте Сергей Гончарук увеличил преимущество нижегородцев, на 35-й Венгрыжановский забросил пятую шайбу гостей, и на той же минуте Кирилл Ураков забил шестой гол «Торпедо» в матче. На 36-й минуте Богдан Тринеев отыграл одну шайбу.

В третьем периоде динамовцам удалось сравнять счёт. Сначала отличился Эрик О’Делл на 45-й минуте, на 53-й Иван Игумнов реализовал буллит, а на 54-й забил Владислав Михайлов.

В овертайме динамовцы выстояли две минуты в меньшинстве, но в серии буллитов потерпели поражение.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
22 августа 2022, понедельник. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
6 : 7
Б
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Лилья (О'Делл) – 01:13 (5x5)   1:1 Сато – 05:30 (4x5)   1:2 Белевич (Венгрыжановский) – 08:18 (5x5)   2:2 Каблуков (Уил) – 11:15 (5x4)   2:3 Венгрыжановский (Воронин) – 19:59 (5x5)   2:4 Гончарук – 24:15 (5x5)   2:5 Венгрыжановский – 34:22 (5x5)   2:6 Ураков (Белевич) – 34:57 (5x5)   3:6 Тринеев (Игумнов, Зайцев) – 35:14 (5x5)   4:6 О'Делл (Лилья) – 44:43 (5x5)   5:6 Игумнов – 52:23 (бул)   6:6 Михайлов (Буруянов) – 53:52 (5x5)   6:7 Ларионов – 65:00 (ПБ)
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