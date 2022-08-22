Московское «Динамо» отыгралось с 2:6, но всё равно уступило «Торпедо»

В Москве на «ВТБ Арене – имени Аркадия Чернышёва» прошёл контрольный матч, в котором местное «Динамо» принимало нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась поражением хозяев в серии буллитов со счётом 6:7 (2:3, 1:3, 3:0, 0:0, 0:1).

Отметим, что по ходу матча московская команда уступала в счёте 2:6. Причём последние три гола бело-голубые отыграли в третьем периоде.

На второй минуте счёт открыл динамовец Якоб Лилья, затем счёт на шестой минуте сравнял Ю Сато, а на девятой Андрей Белевич вывел торпедовцев вперёд. На 12-й минуте Илья Каблуков установил равенство на табло. За секунду до конца стартового периода Денис Венгрыжановский отметился голом и вновь вывел «Торпедо» вперёд.

На 25-й минуте Сергей Гончарук увеличил преимущество нижегородцев, на 35-й Венгрыжановский забросил пятую шайбу гостей, и на той же минуте Кирилл Ураков забил шестой гол «Торпедо» в матче. На 36-й минуте Богдан Тринеев отыграл одну шайбу.

В третьем периоде динамовцам удалось сравнять счёт. Сначала отличился Эрик О’Делл на 45-й минуте, на 53-й Иван Игумнов реализовал буллит, а на 54-й забил Владислав Михайлов.

В овертайме динамовцы выстояли две минуты в меньшинстве, но в серии буллитов потерпели поражение.