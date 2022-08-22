Московское «Динамо» отыгралось с 2:6, но всё равно уступило «Торпедо»

В Москве на «ВТБ Арене – имени Аркадия Чернышёва» прошёл контрольный матч, в котором местное «Динамо» принимало нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась поражением хозяев в серии буллитов со счётом 6:7 (2:3, 1:3, 3:0, 0:0, 0:1).
Отметим, что по ходу матча московская команда уступала в счёте 2:6. Причём последние три гола бело-голубые отыграли в третьем периоде.
На второй минуте счёт открыл динамовец Якоб Лилья, затем счёт на шестой минуте сравнял Ю Сато, а на девятой Андрей Белевич вывел торпедовцев вперёд. На 12-й минуте Илья Каблуков установил равенство на табло. За секунду до конца стартового периода Денис Венгрыжановский отметился голом и вновь вывел «Торпедо» вперёд.
На 25-й минуте Сергей Гончарук увеличил преимущество нижегородцев, на 35-й Венгрыжановский забросил пятую шайбу гостей, и на той же минуте Кирилл Ураков забил шестой гол «Торпедо» в матче. На 36-й минуте Богдан Тринеев отыграл одну шайбу.
В третьем периоде динамовцам удалось сравнять счёт. Сначала отличился Эрик О’Делл на 45-й минуте, на 53-й Иван Игумнов реализовал буллит, а на 54-й забил Владислав Михайлов.
В овертайме динамовцы выстояли две минуты в меньшинстве, но в серии буллитов потерпели поражение.
- 22 августа 2022
-
15:46
-
15:30
-
15:21
-
15:10
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:13
-
14:08
-
13:29
-
13:23
-
13:13
-
13:08
-
12:49
-
12:32
-
12:21
-
12:15
-
12:11
-
12:07
-
10:33
-
10:15
-
09:02
-
08:36
-
03:10
- 21 августа 2022
-
23:43
-
21:58
-
21:18
-
20:23
-
19:33
-
18:39
-
17:40
-
17:14
-
16:39
-
16:28
-
15:28